ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ!
ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರ ದಿನಚರಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದರೂ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸುಸ್ತಾಗುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಹಜ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 'ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್' (Winter Blues) ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿದ್ರೆ-ಎಚ್ಚರದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಏನಿದು ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್?
ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕುಗ್ಗುವುದು, ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು 'ಸೀಸನಲ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' (Seasonal Affective Disorder - SAD) ಎಂಬ ಖಿನ್ನತೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿರಬಹುದು.
ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸ, ಹವ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.
- ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸುವುದು.
- ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಡುವುದು.
- ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು.
- ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- ಪದೇಪದೆ ಹಸಿವಾಗುವುದು.
- ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
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ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
1. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಂದಗತಿಯ ಅನುಭವವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಪ್ರಭಾವ: ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನು ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸಬೇಕೆನಿಸಬಹುದು.
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3. ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಯು ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯೂ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
5. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
6. ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹದಗೆಡುವುದು: ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೊದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ನಿಯಮಿತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
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ಚಳಿಗಾಲದ ಆಲಸ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಸೋಮಾರಿತನವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.