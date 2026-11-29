‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕನಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸುಕುಮಾರ್! ₹1 ಲಕ್ಷ ಸೋತ ‘ಪುಷ್ಪ’ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸವಾಲೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ‘ಪುಷ್ಪ’ ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ (Dulquer Salmaan) ಅಭಿನಯದ ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ (Allu Aravind) ಹಾಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ!
ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಕಿದ ಸವಾಲಿಗೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇಕೆ?
ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕಾ ವೀರವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ (Sukumar) ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ನೀವು ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬರದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸೋತ ಸುಕುಮಾರ್!
ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತರು.
ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವುದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 'ನಿನ್ನೆ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಎಂತಹ ದುಬಾರಿ ಶಿಫಾರಸು ಸರ್ ಇದು!' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವತಿಯ ಕಥೆ!
‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕನಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಆಕೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾಹಂದರ.
ಲೈಟ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಾ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿವೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕಾ ವೀರವಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹಾಗೂ ರುಹಾನಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹51 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ!
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತಮ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧನುಷ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟನೆಯ ‘ಓಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸಾಧಾರಣ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ‘ಓಂ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 118 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕವೂ ‘ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರ’ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ತರಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.