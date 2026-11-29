ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಫೋಟೋ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರಾ? ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಫೋಟೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ!
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ (Jogi Prem) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Real Star Upendra) ಅವರ ಫೋಟೋ! ಹಾಗಾದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಲುಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರವಿರುವ ಅಂಗಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಲುಂಗಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಟಪೋರಿ ಶೈಲಿಯ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಗೆಟಪ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ದಾದಾ ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾದಾ ಯಾರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಳಿವುಗಳೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ.
ಉಪ್ಪಿ ಫೋಟೋ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಡೌಟ್!
‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಂದರ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಹರಿದ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಈ ಫೋಟೋ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ಗೆ ‘ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ’ ಬಿರುದು ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಿರುದು ನೀಡಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನೂ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನೈಜ ಗುಣಗಳ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಕಿಚ್ಚ ಎಂದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೇಮ್, ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಫೋಟೋ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!