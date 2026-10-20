ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ನಿಶ್ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. NIH ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಕಾಲುಗಳು ನಡುಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ?
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಕೈಕಾಲುಗಳು ಹೀಗೆ ನಡುಗುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
NIH ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ನಡುಗುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಮರ್ (Tremor) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ನಡುಕ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. NIH ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರೆಮರ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
NIH ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರೆಮರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
- ಕೈಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ತಲೆ, ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ನಡುಗುವುದು.
- ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿ ನಡುಗುವುದು.
- ಬರೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು.
- ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.
ಟ್ರೆಮರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?
ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಮರ್ (Rest Tremor): ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಡುಕ. ಇದು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೆಮರ್ (Action Tremor): ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡುಕ.
ಟ್ರೆಮರ್ ಉಂಟಾಗಲು ಇತರ ಕಾರಣಗಳೇನು?
1. ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು: ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ನರಮಂಡಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧಿಗಳು ನಡುಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
2. ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ: ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
4. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
5. ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ: ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
6. ಮಧುಮೇಹ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
7. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ: ಆತಂಕ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸದಿಂದಲೂ ಕೈಕಾಲುಗಳು ನಡುಗಬಹುದು.
ಟ್ರೆಮರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
NIH ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರೆಮರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅದರ ವಿಧ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಡುಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೆಮರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಔಷಧಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.