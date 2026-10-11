ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವುದು ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕ ಯಾವ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತುಳಸಿಗಿಡವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ನಿಮಯವೇನು?
ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಇಡುವುದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಒಣಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನುಭವಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು? ತುಳಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಇರುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಬೇರುಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು 'ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಉಪ್ಪು ಸಸ್ಯದ ದೇಹದಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಸ್ಯವು ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಬೇರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕಳ್ಳಿ, ಅಲೋವೆರಾ!
ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯ ತುಳಸಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಕಳ್ಳಿ, ಪೊಂಟಜೆಮುಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತುಳಸಿಗೆ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯು ತುಳಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಲ್ಕ್ವೀಡ್ ಹತ್ತಿರವೂ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ!
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ಮಿಲ್ಕ್ವೀಡ್ ಅಥವಾ ಯುಕ್ಕಾವನ್ನು ನೆಡಬಾರದು. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ, ಮಿಲ್ಕ್ವೀಡ್ ಬೇರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ತುಳಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ದೂರವಿರಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡ, ಕ್ರೋಟಾನ್ಗಳು!
ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಕ್ರೋಟಾನ್ ಗಿಡಗಳು ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹತ್ತಿರ ತರದಿರಿ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಸಸ್ಯ!
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯಗಳು!
ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ತುಳಸಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶಮಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಶುದ್ಧತೆ!
ತುಳಸಿ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತುಳಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.