ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ PJ.2.1 ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, WHO ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಭಾರತಕ್ಕೂ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಆತಂಕ ಇದೆಯೇ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ PJ.2.1!
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ PJ.2.1 ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರದಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
PJ.2.1 ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು?
PJ.2.1 ಎಂಬುದು SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ನ ಹೊಸ ವಂಶಾವಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಸಾಲ್ಟೇಶನ್ ವೇರಿಯಂಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು MC.10.1.7ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, JN.1 ವಂಶಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು?
2026ರ ಮೇ 2ರಂದು ಕೆನಡಾದ ಒಂಟಾರಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಲ್ಬರ್ಟಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಬ್ರನ್ಸ್ವಿಕ್ಗೆ ಹರಡಿತು. ಜೂನ್ 30ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಅರಿಜೋನಾ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾ, ಮಿಸೌರಿ, ಒಕ್ಲಹೋಮಾ, ಕೊಲೊರಾಡೊ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾಕ್ಕೂ ಹರಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೂಪಾಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರವರೆಗಿನ ಜಿನೋಮ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ PJ.2.1 ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.25.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.16.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ Journal of Infection ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, PJ.2.1 ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ACE2 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ACE2 ಎಂಬುದು ವೈರಸ್ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, ವೇಗದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ACE2 ಜೊತೆಗಿನ ಬಲವಾದ ಬಂಧನವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
PJ.2.1 ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ RT-PCR ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು WHO ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?
ಇದುವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ PJ.2.1 ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ PJ.2.1 ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
LP.8.1 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು PJ.2.1 ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಲ್ಲ.
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಇದೆಯೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ PJ.2.1ನ ಯಾವುದೇ ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು WHO ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಈ 4 ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
- ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ: ಶೀತ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ: ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ.
- ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ: ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ.
- ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.