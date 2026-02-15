Kidney Health Tips: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 850 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಓದಿ..
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 850 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಇವು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶರೀರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
1. ಮುಂಜಾನೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ (Dehydration) ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು (Toxins) ಹೊರಹೋಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research ಪ್ರಕಾರ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು
ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅನೇಕರು ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂತ್ರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. National Library of Medicine ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸೋಂಕುಗಳು (Infections) ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
3. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ
ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಐ.ಡಿ (NSAIDs) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. National Kidney Foundation ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಔಷಧಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
4. ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು
ಮುಂಜಾನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ದ್ರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ದ್ರವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. National Library of Medicine ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ರಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ದೊರೆತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಉಪಹಾರವನ್ನು (Breakfast) ತ್ಯಜಿಸುವುದು
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಇರುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. National Library of Medicine ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಆಹಾರ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.