Kidney Cancer: ದೇಹದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ; ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು
Early Warning Signs of Kidney Cancer ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆದಂತೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : Getty
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂತ್ರವು ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ
ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ವೃಷಣದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಬೆನ್ನು ನೋವು
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
Image Credit : Google
ರಕ್ತಹೀನತೆ
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
Image Credit : stockphoto
ಗಮನಿಸಿ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ-ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
