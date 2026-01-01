Kidney Stone Diet: ದಿನಾ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ?
Kidney Stone Myths : ಟೊಮೆಟೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ದಿನಾ ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೆಷ್ಟು? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಿನಾ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ದಿನಾ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಾ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ. ಆದರೆ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ದಿನಾ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಲೈಕೋಪೀನ್ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಲೈಕೋಪೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹವರು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ತಜ್ಞರು
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಅಡುಗೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
