- ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟು, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ! ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು- ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಫೋನ್ನಿಂದ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜನರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಗಳು, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಣ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ
ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸಾಧನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಬದಿಯ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಫೋನ್ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಂಟೆನಾದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಹಿಂಬದಿಯ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ನ ಆಂಟೆನಾದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೀಟ್
ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಗಳು, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತಂಪಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
