ಪಾಲಕ್ ಇಡ್ಲಿ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರ!

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ 'ಪಾಲಕ್ ಇಡ್ಲಿ' ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ರವಾ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Mar 12 2026
Author: Sathish Kumar KH
ಪಾಲಕ್ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ - ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಈ ಇಡ್ಲಿಗೆ 1 ಕಪ್ ರವೆ, ತಾಜಾ ಪಾಲಕ್ ಪ್ಯೂರಿ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಈನೋ (Eno) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರವೆಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಾಗದಂತೆ ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹುರಿದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ

ಹುರಿದ ರವೆಗೆ ಪಾಲಕ್ ಪ್ಯೂರಿ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.

ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ

ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆದ ನಂತರ ಈನೋ (Eno) ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, 15-20 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಪಾಲಕ್ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ!

Image credits: Facebook

