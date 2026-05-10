ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೂದಲುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದುರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ನಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆ ರೋಗದ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು…

ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಚ್ಚರ!

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಗಮನವನ್ನು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೂದಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ! ಹೌದು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನ ಕೂದಲು ಕೇವಲ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ 'ಇಂಡಿಕೇಟರ್'ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೇ?

Related Articles

Related image1
'ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ' ಎಂದ ವಿಜಯ್, 'ನನ್ನ ಪುರುಷ' ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ; ಎಲ್ಲಾನೂ ಒಕೆ, ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?
Related image2
'ತ್ರಿಷಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು' ಎಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ; ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು-ಭಾರತ!

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ತುದಿವರೆಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಕೂದಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯವಾದರೆ ಏನರ್ಥ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೂದಲುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದುರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ನಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ (PAD) ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗದೆ ಅವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೇವಲ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ:

PAD ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ:

ಕಾಲಿನ ಚರ್ಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವುದು.

ಕಾಲುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಳಿಯಾಗಿರುವುದು (Cold Feet).

ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಕಂಡುಬರುವುದು.

ಕಾಲಿನ ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು.

ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆ:

ಕೇವಲ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ), ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ದೇಹದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia) ಇದ್ದವರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ, ದೇಹವು ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ!

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.)