- 'ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ' ಎಂದ ವಿಜಯ್, 'ನನ್ನ ಪುರುಷ' ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ; ಎಲ್ಲಾನೂ ಒಕೆ, ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೌಡಿ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರೇ ಹಾಗೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಸಮಾನರಾದ ಹಿರಿಯರೇ... ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ 'ರೌಡಿ ಬಾಯ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ 37ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ 'ರೌಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್' ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವುಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ" - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೌಡಿ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರೇ ಹಾಗೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಸಮಾನರಾದ ಹಿರಿಯರೇ... ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವುಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಸಾಲದು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ವರ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್!
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿದು! ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು "ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ" (My Man) ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ನನ್ನ ಪುರುಷನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ದಿನವಿಡೀ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿ, ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದು ದಿನ ಸಖತ್ ಮಜವಾಗಿ ಕಳೆಯಿತು. ವಿಜ್ಜುಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಬ್ಯುಸಿ!
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಮತ್ತು 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಹಾಯ್ ನಾನ್ನ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೌರ್ಯುವ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
