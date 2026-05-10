ವಿಜಯ್ - ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್? "ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಬರ್ತೀನಿ" ಅಂದರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಅದು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಸಿಎಂ ಗಾದಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗುಲ್ಲೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಟಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯ 'ಮೆಹಂದಿ' ಆಸೆ!
ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್, ಈಗ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಜೋಡಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಖಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ನಂಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಖಿ!
ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಕೇವಲ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯವಿದೆಯಂತೆ. "ನಾನು ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ನಂತರ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ತ್ರಿಷಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ, ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರದು ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ರಾಖಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
22 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ... 15 ವರ್ಷಗಳ ಮೌನ!
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಜೋಡಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 'ಗಿಲ್ಲಿ', 'ಕುರುವಿ'ಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಅಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಎಂಟ್ರಿ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೋ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೋ?" ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಷಾ ಜೋಡಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ!