Hantavirus : ಕೊರೋನಾ ವೈರಲ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ 'ಹ್ಯಾಂಟಾ ವೈರಸ್'. ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ 'ಹ್ಯಾಂಟಾ ವೈರಸ್'
ಭಾರತವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಹ್ಯಾಂಟಾ ವೈರಸ್' ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರ ಆತಂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿವೆ. ಇದು ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯವು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹ್ಯಾಂಟಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನಿದು ಹ್ಯಾಂಟಾ ವೈರಸ್? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
'ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್' ಎಂದರೇನು?
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕು, ಇದು ದಂಶಕಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ದಂಶಕಗಳ ಲಾಲಾರಸ, ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಲಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ವೈರಸ್ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಜ್ವರ, ಶೀತ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ಬಿಗಿತ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು?
ಹ್ಯಾಂವೈರಸ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಇಲಿಗಳ ಮಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.