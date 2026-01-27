Nipah virus: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೋಗ ಎಂಟ್ರಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
Nipah virus outbreak in india ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದ ನಂತರ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನಿಪಾ ವೈರಸ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು 40 ರಿಂದ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಭಯಪಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು
ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ತ್ವರಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 180 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ
ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಬಾವಲಿಗಳು ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಹಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಸೋಂಕಿತ ಹಂದಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಜ್ವರ
ತಲೆನೋವು
ಮೈ ನೋವು
ವಾಂತಿ
ಗಂಟಲು ನೋವು
ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ:
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ.
ಮೆದುಳಿನ ಊತ (ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್)
