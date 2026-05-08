ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಶುಂಠಿಯನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಕೈ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಚೆರ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್.
ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನೀರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲೇ ಸವಿಯಿರಿ ರುಚಿಕರ ಸಿಹಿ
ಒಂದೆರಡು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಸಾಂಬಾರ್ ದೋಸೆ' ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಉತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ!
ಈ ರೀತಿಯ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ!
ಕರಿ ನೋಡಲು ಸೂಪರ್.. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆ? ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ