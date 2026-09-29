ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಬಳಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.29): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವರದಿ (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) ಪ್ರಕಾರ, 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ 5,940 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 18,730ಕ್ಕೇರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2016ರಲ್ಲಿ 1.4 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳ ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಗಾಲುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ದಶಕದ ಏರಿಳಿತ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಜಿಗಿತ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2012ರಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ, 2018ರ ನಂತರ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ (2018ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು):
- 2016: 5,940 ಸಾವುಗಳು (ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಶೇ. 4)
- 2017: 6,033 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 4.1)
- 2018: 5,915 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 3.9)
- 2019: 7,402 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 4.8)
- 2020: 7,909 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 5)
- 2021: 9,884 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 6.4)
- 2022: 13,569 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 9.4)
- 2023: 14,955 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 10.4)
- 2024: 17,689 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 11.6)
- 2025: 18,730 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 11.8)
ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳ ನಂತರ, 'ಜೆನಿಟೋಉರಿನರಿ' (ಮೂತ್ರಕೋಶ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ರೋಗಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 11.8ರಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೋಗಿವೆ. ಯಶವಂತಪುರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಿಡ್ನಿ ತಜ್ಞ (Consultant Nephrologist) ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಚಿಟ್ರಾಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮಧುಮೇಹ (Diabetes), ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Hypertension) ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು (Obesity) ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೂಲ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುಸಿದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುವಕರೇ ಎಚ್ಚರ!: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ವೈದ್ಯರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ (Protein Supplements) ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯುವಕರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ (Uncertified) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಜೀವಕ್ಕೇ ಕಂಟಕ ತರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ವಿವರವಾದ ಸಾವಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
2025ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 18,730 'ಜೆನಿಟೋಉರಿನರಿ' ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ
- ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ (Renal Failure): 14,960 ಸಾವುಗಳು (ಶೇಕಡಾ 79.9ರಷ್ಟು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು). ಇದರಲ್ಲಿ 9,530 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 5,430 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಇತರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು (Other Kidney/Ureter Disorders): 2,068 ಸಾವುಗಳು.
- ಆಂತರಿಕ ನಳಿಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು (Renal Tubulo-interstitial Diseases): 79 ಸಾವುಗಳು.
- ಇತರ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: 1,558 ಸಾವುಗಳು.
- ಇತರೆ: 65 ಸಾವುಗಳು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ
ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
- 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು: ಒಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 87.8ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
- 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು: ಈ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ 5,648 ಸಾವುಗಳು (ಶೇ. 37.7) ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಈ ಎಂಸಿಸಿಡಿ ದತ್ತಾಂಶವು 2025ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಶೇ. 28.2ರಷ್ಟನ್ನು (1.6 ಲಕ್ಷ) ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವರದಿಯು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಿನ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.