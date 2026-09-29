Non Veg Vs Heart Attack: ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ನಾನ್ವೆಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು, ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ನಾನ್ವೆಜ್ನ ಯಾವ ವಿಧ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಸೇಜ್, ಬೇಕನ್, ಸಲಾಮಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಸೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಅದಿತಿ ದತ್ತಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಾನ್ವೆಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಜನರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೃದಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಮಾಂಸ, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ನಾನ್ವೆಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ತೂಕ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ನಾನ್ವೆಜ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ LDL (ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಾನ್ವೆಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾನ್ವೆಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ನಾನ್ವೆಜ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೀನು, ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.