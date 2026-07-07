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- ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿದ ಪುಣೆಯ 18 ಮಹಿಳೆಯರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ! ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿದ ಪುಣೆಯ 18 ಮಹಿಳೆಯರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ! ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ 'ಗೋರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್' ಬಳಸಿ 18 ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಿಂತ 752 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾದರಸ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಫ್ಡಿಎ ಇದನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಚರ್ಮ ಬಿಳುಚುವ ಕ್ರೀಮ್
ಮುಂಬೈ: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು (Cosmetics) ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ 'ಮೀಶೋ' (Meesho) ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಚರ್ಮ ಬಿಳುಪು ಮಾಡುವ (Skin Whitening) ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿದ 18 ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಗ್ಪುರ ವೈದ್ಯರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾದ ದಂಧೆ
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 18 ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಗೋರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್' (Goree Beauty Cream) ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಚಿರಾಗ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ (X) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಇಡೀ ಜಾಲದ ಭೀಕರತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು.
ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಿಂತ 752 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾದರಸ (Mercury)!
ಘಟನೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (FDA) ಇಲಾಖೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದ್ದವು:
ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 752 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಪಾದರಸ (Mercury) ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಸೀಸ (Lead) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾದರಸವು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 'ಮೆಲನಿನ್' ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾನಿ! ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹವು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಸೇರಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ (Kidneys) ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು "ಅಸುರಕ್ಷಿತ" ಎಂದು ಘೋಷಣೆ
ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಫ್ಡಿಎ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ" (NSQ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿಷೇಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಗೋರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ (Goree Beauty Cream) - (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಉತ್ಪನ್ನ)
- ಫೇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ (ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀರಮ್)
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್
ಈ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ತಯಾರಕರ ವಿಳಾಸದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರದೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಆದ 'ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್'ನಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾದರಸ ಮಿಶ್ರಿತ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಮೆಂಬ್ರಾನಸ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ' (Membranous Nephropathy - MN) ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಕ್ ಆಮದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'ಮೀಶೋ' ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಚೆಂಬೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನಿಷೇಧದ ಇತಿಹಾಸ
ಈ 'ಗೋರಿ' ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ.
2021ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೆಡ್ಸೇಫ್' ಈ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಎಫ್ಡಿಎ ಕೂಡ ಗೋರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೀಶೋ (Meesho) ಸಂಸ್ಥೆ; ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು
ಎಫ್ಡಿಎ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೀಶೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. "ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮನವಿ: ಕೇವಲ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ, ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ.
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