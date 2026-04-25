Acharya Balkrishna gas relief remedy: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದೊಂದು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ: 200 ಮಿಲಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು (Rock Salt) ಬೆರೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ.
ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ತರ್ಕವಿದೆಯೇ? ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸಕ್ತರು ಇದನ್ನು "ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಿಂಬೆ-ಉಪ್ಪಿನ ಪಾನೀಯದತ್ತ ಜನರ ಗಮನ
ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೈಂಧವ ಲವಣವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿದಾಗ, ಊಟದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭಾರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನೆನಪಿಡಿ...
ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ (Acid reflux) ಅಥವಾ ಜಿಇಆರ್ಡಿ (GERD) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂಬೆಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎದೆ ಉರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಯೇ (Diluted) ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಲಾಭದ ಬದಲು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.