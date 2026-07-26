ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ (Hair coloring) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂದಲಿಗೆ 'ಕೆಂಪು' (Burgundy) ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ ಬಂದರೆ ಮುಖದ ಅಂದವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈ (Chemical hair dye) ಬಳಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ (Hair damage) ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕರು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ (Henna) ಹಚ್ಚುವುದು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು (Natural burgundy tint) ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಮದ್ದೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ (Hair pack) ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು (Hair growth) ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಪಡೆಯಲೂ (Shiny hair) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಂಪು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೀಟ್ರೂಟ್ (Beetroot) ಬಳಸಿ ನಾವು ಕೂದಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Ingredients):
1 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟ್ರೂಟ್
2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ (Coconut oil)
ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಜಲ (Rose water)
1 ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ (Vitamin E capsule)
1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ (Ginger)
2 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ (Aloe vera gel)
ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಜಲ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 1 ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ (Blend well).
- ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ (Cotton cloth) ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಬಳಸಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ರಸವನ್ನು (Juice) ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ, ಜೆಲ್ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ (Natural hair color) ರೆಡಿ!
ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ (Mild shampoo) ಬಳಸಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆ (Deep nourishment) ನೀಡಿ, ಕೂದಲನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ (Soft and silky). ಶುಂಠಿಯ ರಸವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ (Hair growth) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಂಪು ಶೇಡ್ (Natural red tint) ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (Twice a week) ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು ಶೇಡ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.