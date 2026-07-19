Natural hair pack: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಂದೇ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ! ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಡುವ ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಈಗೆಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು, ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದ, ದಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರಿನ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾರಾಮಧು ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ.
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ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ
4 ಚಮಚ ತಾಜಾ ಮೊಸರು
2 ಚಮಚ ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ
1 ಚಮಚ ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳು (ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ)
2 ಲವಂಗ
ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ
ಮೊದಲು ಕಲೋಂಜಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಉತ್ತಮ). ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಮೆಹಂದಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಲೋಂಜಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ.
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ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಮೊಸರು ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶಭರಿತವಾಗಿಡಲು (Moisturize) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಹಂದಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲೋಂಜಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅರಿಶಿನವು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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