ಅಣಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದು ನಿಜವೇ? ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಣಬೆಗಳ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಏನು, ಅವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಯಾವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಣಬೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವೇ? ಮಾಂಸಾಹಾರವೇ? ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಅಣಬೆ (Mushroom) ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರವೇ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವೇ? ಅನೇಕರು ಅಣಬೆ ಮಾಂಸದಂತಿರುವ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಣಬೆಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ (Fungi) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (Kingdom Fungi) ಇದೆ.
ಅಣಬೆ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ!
ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಪ್ರಕಾಶಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ). ಆದರೆ ಅಣಬೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅಣಬೆಗಳಿಗೆ ನರಮಂಡಲ, ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅಣಬೆಗಳು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ; ಅವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಗಳು.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅಣಬೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಣಬೆ ಆಧಾರಿತ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು:
ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ -
- ಪ್ರೋಟೀನ್
- ನಾರು (Dietary Fiber)
- ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್ಗಳು
- ಸೆಲೆನಿಯಂ
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ
- ಕಾಪರ್
- ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ D
ಇವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು:
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಣಬೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು.
- ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
- ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
- ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
- ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿವೆ.
- ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಎಲ್ಲಾ ಅಣಬೆಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಅಣಬೆಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾದ್ಯವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಣಬೆಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಅಣಬೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು..!
ಅಣಬೆಗಳು ಸಸ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರಿಚಿತ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.