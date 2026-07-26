ಮಟನ್ vs ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್: ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಟನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದರೆ, ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್
ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಕೃತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ಲಿವರ್ಗಳು, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ಗಿಂತ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ
ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 100 ಗ್ರಾಂ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ಗಿಂತ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ವಿಟಮಿನ್ ಎ
ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲಿವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ಗಿಂತ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರಬಹುದು. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ.
ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ12 ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇರುವವರು ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 100 ಗ್ರಾಂ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 135 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 115 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ.
ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಲಿವರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಲಿವರ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
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