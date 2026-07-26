ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳಿವು
Heart Attack symptoms: ಹೃದಯಾಘಾತವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಬಿಮಲ್ ಛಾಜರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ (Heart Attack) ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಬಿಮಲ್ ಛಾಜರ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹವು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಪರೀತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಎದೆಯ ಭಾಗ ಬಿಗಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಭಾರ ಎನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಂಡುಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ
ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ
ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದೇಹವು ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು:
ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು
ಎರಡೂ ಕೈಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಭುಜಗಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದ 'ಸೈಲೆಂಟ್' (Silent) ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಏದುಸಿರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರುವಿಕೆ:
ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರುವಿಕೆ
ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ದೆಯ ತೊಂದರೆ:
ನಿದ್ದೆಯ ತೊಂದರೆ
ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೊಂದು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು?
ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP), ಮಧುಮೇಹ (Diabetes), ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲದೆ, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಿಮಲ್ ಛಾಜರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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