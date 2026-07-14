ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ರೋಸ್ಮರಿ ಆಯಿಲ್ (Rosemary Oil) ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ 5-6 ಹನಿ ರೋಸ್ಮರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ (Blood circulation) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಆಯಿಲ್ ಉರಿಯೂತ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು (Pores) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇದು ವರದಾನ. ಇದು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಜೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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