ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ಜಠರಗರುಳಿನ (ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶತಕೋಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ (ಎದೆಯುರಿ)
ಗ್ಯಾಸ್
ಉಬ್ಬುವುದು
ಮಲಬದ್ಧತೆ
ಅತಿಸಾರ
ಆಯಾಸ
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳು
ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ?
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು
*ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
*ದಿನಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
*ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಆಹಾರ ಇರಿಸಿ. ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ. ಇದನ್ನು ರೇನ್ಬೋ ಡಯಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವೆಂದರೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಧಾನ್ಯಗಳು
ಧಾನ್ಯಗಳು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ, ರಾಗಿ, ಕ್ವಿನೋವಾ, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸಿ.
ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರ
ಹುದುಗಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕರುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಸರು, ಕೆಫೀರ್ (ಮೊಸರು ತರಹದ ಪಾನೀಯ), ಕೊಂಬುಚಾ (ಹುದುಗಿಸಿದ ಚಹಾ), ಸೌರ್ಕ್ರಾಟ್ (ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲೆಕೋಸು), ಕಿಮ್ಚಿ, ಮಿಸೊ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ.
ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್, ಓಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್.
ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನಬೇಡಿ…
ಚಿಪ್ಸ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ.
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.