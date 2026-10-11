ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಕುಡಿದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!
ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಶೇಂಗಾ (Peanuts) ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಕುಡಿದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಶೇಂಗಾ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕು?
ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ನೀರನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ದೃಢವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶೇಂಗಾ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ
ಶೇಂಗಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ನಂತರ ತುಟಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಊತ ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶೇಂಗಾ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.