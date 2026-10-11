ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಈ ಜೋಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ? ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಮಡಿರದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!
20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾ; ಪತಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲವ್ ಕಂಡು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ ನಟಿ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಹಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಸೂರ್ಯ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹೈಂಡ್ವುಡ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಿಯಾ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಇಮೇಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ತೋರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಿಯಾ 2007ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ದಿಯಾ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗ ದೇವ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಸಮಾನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ!
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ ದೇವ್ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಮಗಳು ದಿಯಾ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕ್ಷಣವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೋಡಿ
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಈ ಜೋಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಹೊಗಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.