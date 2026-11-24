ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ತಾಖತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಹಾ! ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ.. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ಪೈಸಿ ಸ್ಪೈಸಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಾಕ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?
- 200 ಗ್ರಾಂ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 50 ಗ್ರಾಂ
- ಶುಂಠಿ - 50 ಗ್ರಾಂ
- ಸೋಂಪು 1 ಚಮಚ
- ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ 1 ಚಮಚ
- ಮೆಂತ್ಯ 1 ಚಮಚ
- ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ
- ಕರಿಮೆಣಸು 1 ಚಮಚ
- ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೀಜಗಳು 1 ಚಮಚ
- ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಇಂಗು ಅರ್ಧ ಚಮಚ
- ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಅರ್ಧ ಚಮಚ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆಮ್ಲಾ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು, ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ರವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಆಮ್ಲಾ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಠಾ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಚಳಿಗಾಲ. ಬಾಯಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಏನಾದರೂ ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ನೀವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜತೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರದು!