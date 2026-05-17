ಹಸಿರು ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ 'ಪೆಕ್ಟಿನ್' ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನಾರಿನಂಶ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು.

ಹಸಿರು ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕ ನಾರಿನಂಶವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಸಿರು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ 'ಪೆಕ್ಟಿನ್' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾರಿನಂಶ.

ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರೋ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕ ನಾರಿನಂಶ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನಾರಿನಂಶವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭೇದಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋರು ತಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶವು "ಕೆಟ್ಟ" (LDL) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಂಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

ಕರುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕೊಲಾಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಕರುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ.