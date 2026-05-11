ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ!

health-life May 11 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Getty
ಸೇಬು

ಸೇಬು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಅವಕಾಡೊ

ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅವಕಾಡೊ ತಿಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು 16 ರಿಂದ 22% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಅನಾನಸ್

ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮೆಲೈನ್ ಅಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pexels
ಕಿವಿ

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿದಿನ 2-3 ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್‌ಡಿಎಲ್ ("ಕೆಟ್ಟ") ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ದಾಳಿಂಬೆ

ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

Image credits: Getty

