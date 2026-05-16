ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪವಾಡ, 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ, ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕಿದು ಅಚ್ಚರಿ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಐದು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಸ್ಮಯವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಭಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಐದು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆ, ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನನ
ವರದಿಯಂತೆ 20 ವರ್ಷದ ಅಮೀನಾ ಅವರು ಮೇ 9ರಂದು ಮೊರಾದಾಬಾದ್ನ ಟಿಎಂಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 710 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮಗು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮತ್ತು ಅವಧಿಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇ 14ರಂದು, ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಮೀನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಒಂದು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬದುಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಉಳಿದ ಮೂರು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಶಿಶುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಪಾಯ
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಮೀನಾ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭ್ರೂಣಗಳಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ 15–20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ತಂತ್ರ: ಹೆರಿಗೆ ವಿಳಂಬ
ಡಾ. ಶುಭ್ರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 8ರಂದು ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಉಳಿದ ಭ್ರೂಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದರು. “ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳ ಜನನವಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟನೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ, ಅಪಾಯಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನಿಪುಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
