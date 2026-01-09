ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗವನ್ನು (Core) ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪೋಸ್ಟ್
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ (Bhagyashree) ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. 1989ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎದುರು 'ಸುಮನ್' ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ" ಎಂಬುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್' ವ್ಯಾಯಾಮ?
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್' (Kettlebell Swings) ಎಂಬ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲುಟ್ಸ್ (Glutes), ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ (Hamstrings) ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೋರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ-ಸೊಂಟದ ಚಲನೆ (Hip Thrust): ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗಳ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಚಲನೆ ಮುಖ್ಯ. ಕೈಗಳಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಎಳೆಯಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಸೊಂಟದ ವೇಗದಿಂದ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ: ಸರಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವುದು (Breathe out) ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ (Form): ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ:
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕಡಿಮೆ ಆಘಾತಕಾರಿ (Low impact) ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆಯೂ ಹೌದು!
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೇವಲ ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ (Nutritionist) ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಸರತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 50 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ..