ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸುಲಭ ಮದ್ದು; ಈ 7 ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ, ಸುಂದರ ಪಾದ ಹೊಂದಿರಿ!
ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆತದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಬದಲು, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅಲೋವೆರಾದಂತಹ 7 ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಮೃದುವಾದ ಪಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಈ 7 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಡೆಸ್ಕ್: ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು 'ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆತ' (Cracked Heels) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.
1. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (Honey)
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಂಜುನಿರೋಧಕ (Antiseptic) ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ನೀಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
2. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ (Coconut Oil)
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕಾಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು (Socks) ಧರಿಸಿ ಮಲಗಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆತ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಕ್ರಬ್ (Rice Flour)
ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು (Dead Skin) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಾಸ್ಕ್ (Banana Mask)
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿವುಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ6 ಮತ್ತು ಸಿ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಲೋಳೆಸರ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ (Aloe Vera)
ಅಲೋವೆರಾವು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆತವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್
ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ಲಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು (Lemon & Salt)
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. ಲಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆತ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
