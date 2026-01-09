- Home
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ನಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುತ್ತುವ (Mobbing) ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ (Chitrangda Singh), ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ನಟ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಜನಸಾಗರ: ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಭೀತಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಟರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆತಂಕವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತದ ಗೆರೆಗಳು!
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಐ, ಮಿ ಔರ್ ಮೈನ್' (I, Me Aur Main) ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ (John Abraham) ದೆಹಲಿಯ ಕಾಲೇಜೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಅಕ್ಷರಶಃ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿತ್ತು.
"ಜನಸಂದಣಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರೆಲ್ಲಾ ಜಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರಿನವರೆಗೂ ಕರೆತಂದರು. ನಾವು ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತೆವು.
ಆಗ ಜಾನ್ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದರು. ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಉಗುರಿನಿಂದ ಗೀಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು (Scratch marks). ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ," ಎಂದು ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಆ ದಿನದ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, "ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷ ನಟರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಗಾಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಅಂದು ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಜಾನ್ ಬೆನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಹಿ ಹಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಡಿದು ಗಾಜು ಒಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ರಾತ್ ಅಕೇಲಿ ಹೈ' ಎಂಬ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್' (Battle of Galwan) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗಧಾ ಆಶಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
