ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
Home Remedies for Lizards: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲ್ಲಿಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ
ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನೊಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವರು ಹಾವು ಕಂಡವರಂತೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನವಿಲು ಗರಿ ಕಂಡರೆ ಭಯ
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಹೌದು. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಗರಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಓಡುತ್ತವೆ
ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.. ಹಲ್ಲಿಗಳು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು ನವಿಲು ಗರಿಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ
ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿನಾ?
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಗರಿಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕ
ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೂಲೆಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪಾಟುಗಳ ಬಳಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಾವುಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿವಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
