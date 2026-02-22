Kannada

ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣ

ಕೆಲವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಇರುವುದು ಏಕೆ?.

life Feb 22 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಹೀಗಾಗುವುದು ಏಕೆ?

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ ಎಲೆಗಳು ಬೇರೆಡೆ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗಿಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾರಜನಕ ದೊರೆತರೆ, ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದ್ರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕು

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

Image credits: social media
Kannada

ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಸರೆ

ಹವಾಯು ಬೇರುಗಳಿಗೆ (Aerial roots) ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹತ್ತಲು ಆಸರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಪಕ್ವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಿ, ಆದರೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಜಾಲರಿಯ ಆಸರೆ ನೀಡಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಗುರವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: social media

ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ 5 ಸುಳ್ಳುಗಳಿವು

ದಿನಾ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ತಿಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 7 ಗಿಡಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಕ್ಕಾ!