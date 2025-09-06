ಕತ್ತರಿ ಮೊಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು
ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಿಂದ ನೀವು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮೊಂಡಾದ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕತ್ತರಿಗಳ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೊಂಡಾದ ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರಂತೂ ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ಕೆಲವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೊಸ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ..ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್(steel wool).ಇದು ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ . ಶಿಪ್ರಾ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕತ್ತರಿಗಳ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾರುಗಳು ಕತ್ತರಿಗಳ ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ಅಂಚನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಪ್ರಾ ರೈ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು . ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯಿರಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು ಕತ್ತರಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಅದರ ಅಂಚನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಕತ್ತರಿಗಳ ಅಂಚನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು . ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಪದರಗಳಾಗಿ ಮಡಿಚಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಪದರಗಳು ಕತ್ತರಿಯ ಅಂಚನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಮರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಕತ್ತರಿ ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹಳೆಯ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ನೀವು ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ. ಗಾಜಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.