ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ, ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಿ, ದಾಲ್ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಗಾದರೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಬಳಿ ಇದ್ರು ಪರಿಮಳ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ಕರಿಬೇವು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಕೂದಲನ್ನು ದಪ್ಪ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವ ಕರಿಬೇವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಮರುದಿನವೇ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಡುವ ಡಬ್ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಕಾಂಡದಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.