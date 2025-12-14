ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಧುವೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನ ಮೋಸ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
Bride Meets Ex Boyfriend Moments Before Wedding Viral Video: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಮದುವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಇದು ಸರೀನಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಜೀವನಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಧು
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ r/indianmemer ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಧು, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಮದುವೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, 'ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಧು ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಧು ಬಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್, 'ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸು' ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಅಳುತ್ತಲೇ ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ.
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು
ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಅವಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ದಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು.
ಗಮನಿಸಿ- ಈ ಘಟನೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ.