ಇನ್ಮೇಲೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಬ್ರಷ್ , ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ..ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲರ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶರ್ಟ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ನ ಕಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಾಲರ್ ಬೇಗನೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪೂಜಾ ತ್ರಿವೇದಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾದ ಟ್ರಿಕ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಾಲರ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.. ಶರ್ಟ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ...ಅವಧಿ ಮೀರಿದ (Expired) ಮಾತ್ರೆಗಳು: 2-3, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್: 1 ಚಮಚ, ನೀರು: 1/2 ಕಪ್
ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರ್ಟ್ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಶರ್ಟ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಯೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ನ ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತುಂಬಾ ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಶರ್ಟ್ನ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ನಂತೆ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ಈ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಲರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೈಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಬದಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಫೋಮ್ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಲಭ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಗಿದೆ.