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- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ… ಆದರೆ 70% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ… ಆದರೆ 70% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?
ನಿಮಗೂ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ನೋವು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸದೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ನೋವನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋವನ್ನು ಸಹಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೋವಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಅಪಾಯಗಳೇನು?
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಂಡಾಶಯ, ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಲ್ವಿಸ್ನಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಂತೆ ದೇಹದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶೇಕಡಾ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ
- ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಂಜೆತನ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ನಾಳಗಳಾಗಿವೆ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉರಿಯೂತದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.7 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಂಭೀರ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಏಕೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ?
ಮುಂದುವರಿದ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಹಂತದ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಳು, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರನಾಳಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು .
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯೇ?
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋವಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
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