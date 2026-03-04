Kannada

ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ

ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. 

Author: Ashwini HR Image Credits:istocks
ಆರೈಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ

ಗಿಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ.

ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಿರುವುದು

ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಂಜಕ, ಸಾರಜನಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಇವುಗಳ ಕೊರೆತೆಯಿದ್ದರೆ ಒಣಗುತ್ತೆ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಾಫಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಕಾಫಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ

ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪಾಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

