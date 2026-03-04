Potato Storage Tips: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ
Potato storage tips: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ತರಕಾರಿ. ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಯಿರಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪೊಟಾಟೊ, ರೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.
ಇದು ತಪ್ಪು
ಅನೇಕರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಅತಿಯಾದ ತಂಪು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 42°F (5.5°C) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ (ಪಿಷ್ಟ) ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ:
ರುಚಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಡುಗೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು: ಸಕ್ಕರೆಯಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅಧಿಕ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ರಿಲಮೈಡ್ (Acrylamide) ಹೆಚ್ಚಳ: ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ 'ಅಕ್ರಿಲಮೈಡ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು FDA ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದು: ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅವು 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ಥಳ: ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ, ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್).
ತಾಪಮಾನ: 45°F ನಿಂದ 50°F (7°C - 10°C) ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರಬಾರದು.
ಸಾಮಗ್ರಿ: ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನಿಲವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು?
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ಉಳಿದ ಅಡುಗೆಯಂತೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.