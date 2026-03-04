- Home
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೂ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೀಜು' ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಿಕ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ..?
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೂ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೀಜು' ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಿಕ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ..?
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ದೇಶಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೋಡಿ ಸದಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ-ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ‘ಜೀಜು’! ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕ ಮಾತು
ಮುಂಬೈ/ಲಂಡನ್: ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ದೇಶಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ (Nick Jonas) ಜೋಡಿ ಸದಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು 'ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್' (Throwback) ಫೋಟೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್:
ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ (ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ) ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ, "ಇದು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋಳಿ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಗುಲಾಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೀಜು' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕ:
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿಥಿಕಲ್ ಕಿಚನ್' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಶೂನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದ ತಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ನಿಕ್ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ:
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರಂತೆ. "ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನಿಕ್ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ನಿಕ್:
ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೇಕೆಂದಾಗ, ನಾನು ನಿಕ್ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಮಾಂತ್ರಿಕ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರದ ಉಮೈದ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಅವರ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೋಳಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ.
