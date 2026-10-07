ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಡಯೆಟ್ ಇಲ್ಲ: 77ರಲ್ಲೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣ ಈ 3 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
Hema Malini Fitness Secret: ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಮಾಮಾಲಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 77ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
77ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದಣಿವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. 77ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಯೋಗ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೃತ್ಯದಿಂದ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ಸಕ್ರಿಯ
ನೃತ್ಯವೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಟಿದೆ. ನೃತ್ಯವು ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪ್ಮಾದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರಳತೆಯೇ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಳನೀರು, ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ಥಿರತೆ
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ, ನೃತ್ಯ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಯೆಟ್ ಅಥವಾ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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