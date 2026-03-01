ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಟ್ರಿಕ್
Remove burnt milk from pot: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥ ಸೀದು ಹೋದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಇದ್ದಿಲಿನಂತಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಎಸೆಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ! ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ.
ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಲು ಸೀದು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೀದು ಪಾತ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಸುಸ್ತಾಗುವ ಬದಲು, 'Maa, yeh kaise karun?' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ನೀರು (ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು)
ಉಪ್ಪು - 1 ಚಮಚ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) - 1 ಚಮಚ
ಈನೋ (Eno) - ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಂತ 1
ಮೊದಲು ಸುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಡಿ.
ಹಂತ 2
ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಸುಟ್ಟ ಪದರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಹಂತ 3
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 'ಈನೋ' ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು (Effervescence) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪಾದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಪದರವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಪದರಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 5
ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಟ್ಟ ಪದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಂತ 6
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸೌಟು ಅಥವಾ ಚಮಚ ಬಳಸಿ ತಳವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕೆರೆಯಿರಿ. ಈಗ ಸುಟ್ಟ ಪದರಗಳು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು.
ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೀದು ಹೋದ ವಾಸನೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದೆ, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಮಾತು: ಪಾತ್ರೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ!
