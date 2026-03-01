Kannada

ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನಗಳಿವು!

ಕಟ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಮೊದಲು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ರುಬ್ಬುವುದು

ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಚೂರು, ತುರಿದ ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್‌ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ

ರುಬ್ಬಿದ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.

ಗಟ್ಟಿ, ದಪ್ಪ ಬೇಡ

ತಂಬುಳಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ

ಒಗ್ಗರಣೆ

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ , ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ

ಅನ್ನ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ತಂಬುಳಿ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲೂಬಹುದು

